Заявления президента Дональда Трампа о том, что США готовы предоставить Ирану не более двух недель для попыток дипломатического урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, оказались частью заранее спланированной кампании дезинформации. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По их данным, общественность восприняла слова американского лидера как паузу для дипломатических переговоров, однако на самом деле это был отвлекающий маневр, направленный на сокрытие подготовки удара по иранским ядерным объектам. О реальной подготовке операции знали лишь немногие представители Белого дома и Пентагона, в то время как многие высокопоставленные чиновники оставались в неведении вплоть до официального объявления об ударе. Перед началом операции глава администрации в Вашингтоне консультировался как с приверженцами военного варианта против Ирана, так и с его противниками.
Кроме того, в статье отмечается, что Трамп сохранял за собой право отменить операцию до момента входа самолетов в воздушное пространство Ирана. Окончательное решение было принято буквально за несколько минут до нанесения ударов по ядерным объектам.
В ночь на 22 июня Трамп объявил, что американские вооруженные силы успешно атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он призвал Тегеран согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.
Ранее сообщалось, что полномасштабную войну Ирана и Израиля эксперты предсказывали столько лет подряд.