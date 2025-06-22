WP: слова Трампа о 2 неделях на урегулирование по Ирану были дезинформационной кампанией

По их данным, общественность восприняла слова американского лидера как паузу для дипломатических переговоров, однако на самом деле это был отвлекающий маневр, направленный на сокрытие подготовки удара по иранским ядерным объектам. О реальной подготовке операции знали лишь немногие представители Белого дома и Пентагона, в то время как многие высокопоставленные чиновники оставались в неведении вплоть до официального объявления об ударе. Перед началом операции глава администрации в Вашингтоне консультировался как с приверженцами военного варианта против Ирана, так и с его противниками.