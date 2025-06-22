Западный журналист рассказал, какая еще страна выбрала украинский путь

«Серьезные обвинения в коррупции в отношении одной из самых бедных и коррумпированных стран Европы — Молдавии. Больше всего беспокоит то, что, поскольку ЕС стремится расширить свое влияние, эти обвинения, скорее всего, будут удобно проигнорированы. Посмотрите на Украину, с которой Молдавия граничит», — написал он.