Власти Молдавии идут по украинскому пути. Такое заявление в социальной сети сделал ирландский журналист Чей Боуз.
«Серьезные обвинения в коррупции в отношении одной из самых бедных и коррумпированных стран Европы — Молдавии. Больше всего беспокоит то, что, поскольку ЕС стремится расширить свое влияние, эти обвинения, скорее всего, будут удобно проигнорированы. Посмотрите на Украину, с которой Молдавия граничит», — написал он.
На полях Петербургского международного экономического форума депутат Госдумы Алена Аршинова сообщила, что коллективный запад управляет Молдавией во главе с режимом президента Майи Санду. ЕС зачищает всю страну от оппозиции. При этом сама Санду лишь втягивает Кишинев в войну, так как пошла по пути Владимира Зеленского.
Ранее молдавская телеведущая Юлия Федорова объявила об уходе с ТВ из-за цензуры в стране.