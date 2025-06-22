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Вице-премьер Чернышов вышел на связь и заявил, что вернулся на Украину

Вице-премьер Украины и министр народного единства Алексей Чернышов заявил, что вернулся на Украину. Он написал об этом на странице в социальной сети, пообещав позже дать комментарий относительно «компании по дискредитации».

Источник: Life.ru

«Наконец дома. Простое, но очень важное дело (благодаря некоторым СМИ неожиданно стало популярным) завершено. Завтра — возвращаемся к работе в кабмине: будем применять договорённости на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в государствах-членах ЕС», — говорится в публикации.

Напомним, 19 июня стало известно, что Алексей Чернышов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, не вернулся из рабочей поездки в Австрию. Два дня спустя Владимир Зеленский решил публично прокомментировать ситуацию и заявил, что чиновник должен возвратиться, когда выполнит стоящие перед ним задачи. Сегодня ночью стало известно, что семья Чернышова покинула пределы Незалежной.