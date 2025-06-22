Вице-премьер Чернышов вышел на связь и заявил, что вернулся на Украину

Напомним, 19 июня стало известно, что Алексей Чернышов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, не вернулся из рабочей поездки в Австрию. Два дня спустя Владимир Зеленский решил публично прокомментировать ситуацию и заявил, что чиновник должен возвратиться, когда выполнит стоящие перед ним задачи. Сегодня ночью стало известно, что семья Чернышова покинула пределы Незалежной.