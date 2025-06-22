Руководство Молдовы ведет страну по пути Украины, считает ирландский журналист Чей Боуз. Такое мнение он высказал в социальной сети Х, указав на масштабы коррупции в этой стране.
«Серьезные обвинения в коррупции в отношении одной из самых бедных и коррумпированных стран Европы, Молдовы…. Посмотрите на Украину, с которой Молдова граничит…», — написал Боуз, выразив обеспокоенность, что ЕС может проигнорировать такое положение дел в стремлении расширить свое влияние.
Как молдавский лидер Майя Санду сама занимается «политической коррупцией», в которой обвиняет оппонентов и почему преступления президента Молдавии полностью поддерживает и покрывает Брюссель, откуда она и получает указания о политических репрессиях, читайте здесь на KP.RU.
Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов указал на то, что Санду по сути ведет антимолдавскую политику: делает все для того, чтобы оторвать, разорвать общеисторические цели и символы.
Тем временем вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции задержали в аэропорту Кишинёва, а после задержания на представителей блока оказывалось «всяческое давление».