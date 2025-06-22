МАГАТЭ отчиталось об ущербе на ядерных объектах Ирана после ударов США

Кроме того, объект в Натанзе также подвергся атаке с использованием проникающих бомб. Он уже получил повреждения в прошлых израильских ударах, как подтвердили в МАГАТЭ. Что касается подземного завода по обогащению урана в Фордо, Гросси отметил, что сразу оценить ущерб от атаки США не удалось.