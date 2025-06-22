МАГАТЭ отчиталось об ущербе на ядерных объектах Ирана после ударов США

Он отметил, что объект в Исфахане, который ранее уже подвергся израильским атакам, получил «значительный дополнительный ущерб». МАГАТЭ ранее зафиксировало повреждения нескольких зданий этого объекта. В некоторых из них, по данным агентства, могли находиться ядерные материалы.
«В результате последних атак, совершённых сегодня рано утром, были повреждены другие здания в Исфахане. Кроме того, мы установили, что входы в подземные туннели на этом объекте были повреждены», — сказал Гросси.
Кроме того, объект в Натанзе также подвергся атаке с использованием проникающих бомб. Он уже получил повреждения в прошлых израильских ударах, как подтвердили в МАГАТЭ. Что касается подземного завода по обогащению урана в Фордо, Гросси отметил, что сразу оценить ущерб от атаки США не удалось.
«Очевидно, что Фордо также подвергся непосредственному воздействию. Однако степень ущерба внутри цехов по обогащению урана невозможно определить с уверенностью», — добавил он.
Гросси также сказал, что иранские регулирующие органы проинформировали МАГАТЭ об отсутствии повышения радиации за пределами атакованных объектов.
Ранее Иран официально потребовал от МАГАТЭ незамедлительно начать расследование в отношении США. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что атаки на объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане нарушают международное право.