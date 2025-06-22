Гросси на фоне ситуации вокруг Ирана призвал не позволить режиму нераспространения рухнуть

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию вокруг Ирана, призвал сохранить режим ядерного нераспространения и не допустить его разрушения.
«Вряд ли существует более важная и глобальная задача, чем обеспечить использование атомной энергии во благо, а не во вред. Не позволим закрыться дипломатическому окну возможностей. Не допустим краха режима нераспространения. Независимо от разных мнений и позиций, очевидно одно: мир не станет безопаснее, если ядерное оружие окажется у все большего числа стран», — заявил Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН, выступая по видеосвязи. Его выступление транслировалось на официальном портале ООН.
Глава агентства также отметил готовность МАГАТЭ внести вклад в прекращение военного конфликта.
Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел России выразило особую обеспокоенность в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана, подчеркнув, что подобные действия наносят ущерб глобальному режиму нераспространения и подрывают авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали ядерное соглашение, предусматривающее снятие санкций в обмен на ограничения ядерной программы Исламской Республики. Однако в мае 2018 года при президенте Трампе США вышли из СВПД и восстановили санкции против иранского руководства. В ответ Иран начал поэтапное сокращение обязательств по соглашению, отказавшись от ряда ограничений в области ядерных исследований и обогащения урана.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению Вашингтона, целью атаки было уничтожение или значительное ослабление иранской ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен прекратить «эту войну», иначе столкнется с более серьезными последствиями. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс после ударов, которые в Иране назвали варварскими и преступными, подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Исламской Республикой.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что «дверь для дипломатии всегда должна оставаться открытой, но сейчас — не тот момент». По его словам, именно США предали дипломатию. Он добавил, что Иран примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и национальных интересов.
Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжать развитие ядерной промышленности без остановок.
Международная реакция на атаку США была негативной. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш охарактеризовал удары как опасную эскалацию напряженности в регионе и прямую угрозу международному миру и безопасности.
Ранее сообщалось, что полномасштабную войну Ирана и Израиля эксперты предсказывали много лет подряд.