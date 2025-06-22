Гросси на фоне ситуации вокруг Ирана призвал не позволить режиму нераспространения рухнуть

«Вряд ли существует более важная и глобальная задача, чем обеспечить использование атомной энергии во благо, а не во вред. Не позволим закрыться дипломатическому окну возможностей. Не допустим краха режима нераспространения. Независимо от разных мнений и позиций, очевидно одно: мир не станет безопаснее, если ядерное оружие окажется у все большего числа стран», — заявил Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН, выступая по видеосвязи. Его выступление транслировалось на официальном портале ООН.