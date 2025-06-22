Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси на фоне ситуации вокруг Ирана призвал не позволить режиму нераспространения рухнуть

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию вокруг Ирана, призвал сохранить режим ядерного нераспространения и не допустить его разрушения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию вокруг Ирана, призвал сохранить режим ядерного нераспространения и не допустить его разрушения.

«Вряд ли существует более важная и глобальная задача, чем обеспечить использование атомной энергии во благо, а не во вред. Не позволим закрыться дипломатическому окну возможностей. Не допустим краха режима нераспространения. Независимо от разных мнений и позиций, очевидно одно: мир не станет безопаснее, если ядерное оружие окажется у все большего числа стран», — заявил Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН, выступая по видеосвязи. Его выступление транслировалось на официальном портале ООН.

Глава агентства также отметил готовность МАГАТЭ внести вклад в прекращение военного конфликта.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел России выразило особую обеспокоенность в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана, подчеркнув, что подобные действия наносят ущерб глобальному режиму нераспространения и подрывают авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали ядерное соглашение, предусматривающее снятие санкций в обмен на ограничения ядерной программы Исламской Республики. Однако в мае 2018 года при президенте Трампе США вышли из СВПД и восстановили санкции против иранского руководства. В ответ Иран начал поэтапное сокращение обязательств по соглашению, отказавшись от ряда ограничений в области ядерных исследований и обогащения урана.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению Вашингтона, целью атаки было уничтожение или значительное ослабление иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен прекратить «эту войну», иначе столкнется с более серьезными последствиями. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс после ударов, которые в Иране назвали варварскими и преступными, подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Исламской Республикой.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что «дверь для дипломатии всегда должна оставаться открытой, но сейчас — не тот момент». По его словам, именно США предали дипломатию. Он добавил, что Иран примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и национальных интересов.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжать развитие ядерной промышленности без остановок.

Международная реакция на атаку США была негативной. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш охарактеризовал удары как опасную эскалацию напряженности в регионе и прямую угрозу международному миру и безопасности.

Ранее сообщалось, что полномасштабную войну Ирана и Израиля эксперты предсказывали много лет подряд.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше