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Китай жестко раскритиковал удары США по Ирану

Удары Соединенных Штатов Америки по территории Ирана нарушают устав ООН и международное право.

Удары Соединенных Штатов Америки по территории Ирана нарушают устав ООН и международное право. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

«Действия Соединенных Штатов серьезно нарушают цели и принципы Устава ООН и международного права, как и суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана», — заявил дипломат в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Цен отметил, что Пекин после американских ударов по ядерным объектам Ирана призывает к немедленному прекращению огня.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву.

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