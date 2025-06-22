Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прибыл в Москву для обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке. Поводом для визита стали недавние удары, нанесённые по Ирану Соединёнными Штатами и Израилем, сообщило агентство IRNA.
Прибытие главы МИД Ирана в Москву подтвердила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Как уточняется, Аракчи намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также рядом высокопоставленных чиновников. В центре внимания встречи — последствия военной агрессии в отношении Ирана и возможные меры по стабилизации ситуации в регионе.
По словам самого Аракчи, уже 23 июня он рассчитывает обсудить эти вопросы лично с Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Пакистан представили проект резолюции в Совет Безопасности ООН, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана.