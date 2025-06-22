ЕС предрекли отток капитала из-за попыток присвоить российские деньги

Член экспертного клуба «Дигория» подчеркнул, что вопреки принципами западной экономической модели, основной ценностью которой считается неприкосновенность частной собственности, ЕС сегодня демонстрирует готовность присвоить суверенные активы России. Данный шаг не только нарушает международное право, но и может спровоцировать отток капитала из европейских стран.
«Инвесторы воспринимают такие действия как сигнал — активы в Европе больше не защищены, если на то будет политическая воля», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее Life.ru сообщал, что Дания, Франция и Италия подписали с Украиной соглашение о выделении одного миллиарда евро на закупку оружия. Финансирование Киева страны ЕС осуществляют по «датской модели» через «Европейский фонд мира» за счёт прибыли от замороженных российских активов.