ЕС предрекли отток капитала из-за попыток присвоить российские деньги

Ранее Life.ru сообщал, что Дания, Франция и Италия подписали с Украиной соглашение о выделении одного миллиарда евро на закупку оружия. Финансирование Киева страны ЕС осуществляют по «датской модели» через «Европейский фонд мира» за счёт прибыли от замороженных российских активов.