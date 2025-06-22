Политолог объяснил, почему Путин не будет встречаться с «гопником» Зеленским

«Если удастся достигнуть договорённостей, и они будут подписаны, их в любой момент можно будет оспорить. По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе», — отметил эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».