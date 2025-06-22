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Политолог объяснил, почему Путин не будет встречаться с «гопником» Зеленским

Президент России Владимир Путин вряд ли в ближайшее время встретится с Владимиром Зеленским, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Он обратил внимание, что глава киевского режима ведёт себя не как руководитель государства, а как «гопник» с непредсказуемым поведением. Вторая причина заключается в его легитимности.

Источник: Life.ru

«Если удастся достигнуть договорённостей, и они будут подписаны, их в любой момент можно будет оспорить. По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе», — отметил эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Напомним, в ходе встречи с представителями СМИ разных стран в рамках ПМЭФ-2025 Владимир Путин выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая. Политик подчеркнул, что на документе должна стоять подпись легитимных властей Украины.