Политолог объяснил, почему Путин не будет встречаться с «гопником» Зеленским

«Если удастся достигнуть договорённостей, и они будут подписаны, их в любой момент можно будет оспорить. По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе», — отметил эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Напомним, в ходе встречи с представителями СМИ разных стран в рамках ПМЭФ-2025 Владимир Путин выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая. Политик подчеркнул, что на документе должна стоять подпись легитимных властей Украины.