МАГАТЭ подтвердило разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе вследствие ударов США

МАГАТЭ сообщило о разрушениях на иранских ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе после ночных ударов США, при этом повышения радиационного фона за пределами этих площадок не зафиксировано.
«Международное агентство по атомной энергии подтверждает, что объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане подверглись атакам после ночных авиаударов США. Анализ данных показывает, что на крупном объекте в Исфахане был нанесён значительный дополнительный ущерб», — говорится в сообщении на официальном сайте МАГАТЭ.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в воскресенье, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, уточнил, что на объекте в Исфахане были повреждены дополнительные здания. По его словам, США подтвердили применение крылатых ракет.
«Повреждены, в том числе, сооружения, связанные с процессом конверсии урана. Также пострадали входы в тоннели, где хранится обогащённый материал», — отметил Гросси. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.
В МАГАТЭ добавили, что оценить масштабы ущерба на объекте в Фордо затруднительно из-за его подземного расположения и проникновения использованных боеприпасов. Кроме того, ядерный объект в Натанзе, который ранее уже понёс значительные повреждения, был вновь атакован с применением наземных проникающих боеприпасов.
Иран уведомил МАГАТЭ о том, что уровень радиации вне ядерных объектов не повысился.
«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и призываем иранский регулятор поддерживать тесную связь с Центром инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ», — подчеркнул Гросси.
Ночью 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению Вашингтона, целью операции было уничтожение или значительное ослабление ядерной программы Тегерана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен прекратить «эту войну», иначе столкнётся с более серьёзными последствиями. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Исламской Республикой, несмотря на то, что в Иране атаки назвали варварскими и преступными.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что «дверь для дипломатии всегда должна оставаться открытой, но сейчас — не тот момент». Он обвинил США в предательстве дипломатии и пообещал принять все необходимые меры для защиты безопасности и национальных интересов страны.
Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжать развитие своей ядерной промышленности без остановок.
Международная реакция на удары США была негативной. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал действия как опасную эскалацию напряжённости в регионе и прямую угрозу международному миру и безопасности.
Россия резко осудила удары США по иранским ядерным объектам, назвав их грубым нарушением международного права, Устава ООН и резолюций Совета Безопасности. Москва ожидает от МАГАТЭ объективной оценки ситуации. Также критически отреагировали Куба и Китай.