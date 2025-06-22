МАГАТЭ подтвердило разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе вследствие ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен прекратить «эту войну», иначе столкнётся с более серьёзными последствиями. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Исламской Республикой, несмотря на то, что в Иране атаки назвали варварскими и преступными.