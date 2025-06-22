Российский офицер Управления «С», чье имя ранее было засекречено, работал за рубежом в качестве нелегального разведчика. Он вел свою деятельность более 20 лет. Наконец, когда любые риски отсутствуют, личность сотрудника Управления «С» может быть раскрыта. По данным главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, нелегальным разведчиком долгие годы являлся Сергей Черепанов. О деталях его деятельности председатель СВР рассказал в эфире НТВ.
Сергей Черепанов в данный момент является полковником Службы внешней разведки в отставке, уточнил Сергей Нарышкин. За границей он работал под другим именем. Перед тем, как отправиться на секретную миссию, Сергей Черепанов прошел «серьезную подготовку», добавил глава СВР.
Сергей Нарышкин отметил высокие результаты, которые показал разведчик. Его наградили орденами Мужества за военные заслуги. По словам главы СВР, Сергей Черепанов проехал 43 страны, выполняя различные задачи. Он вел деятельность в тех точках, где шла война, добавил Сергей Нарышкин.
«Кто приезжает в горячую точку? Журналисты, затем туда приезжают дипломаты специальных комиссий, сотрудники неправительственных организаций, так называемые бизнесмены, которые ловят рыбку в мутной воде, и разведчики под всеми этими прикрытиями», — поделился Сергей Черепанов.
Глава СВР раскрыл личность не единственного нелегального разведчика. Он назвал семь имен. По словам Сергея Нарышкина, о разведчиках будут рассказывать постепенно. Сейчас на сайте СВР можно найти их краткие биографии. Так, в числе нелегальных разведчиков фиксируются, например, Герой Советского Союза Евгений Ким, полковник и Герой СС Михаил Васенков, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса и другие.
Экс-разведчик Соединенных Штатов Тони Шаффер, в свою очередь, порассуждал об американской помощи в украинском конфликте. Он подчеркнул, что без нее Киев мог бы продержаться только до середины августа. К 19−20 числу для Украины конфликт будет закончен при таких обстоятельствах, уточнил Тони Шаффер. Он признал, что поток поставок из США уже прилично сократился. Однако полностью помощь не прекращена.