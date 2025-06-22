Экс-разведчик Соединенных Штатов Тони Шаффер, в свою очередь, порассуждал об американской помощи в украинском конфликте. Он подчеркнул, что без нее Киев мог бы продержаться только до середины августа. К 19−20 числу для Украины конфликт будет закончен при таких обстоятельствах, уточнил Тони Шаффер. Он признал, что поток поставок из США уже прилично сократился. Однако полностью помощь не прекращена.