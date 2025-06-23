Небензя: США ударами по Ирану открыли ящик Пандоры

Напомним, в ночь на 22 июня Соединённые Штаты произвели удары по трём ключевым ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По утверждениям Вашингтона, данная операция была направлена на значительное ослабление иранской ядерной программы. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен принять решение о завершении конфликта, иначе его ожидают гораздо более серьёзные последствия.