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Европейская страна выделила Украине деньги на производство оружия

Власти Норвегии выделяют Украине 400 млн евро на производство оружия.

Власти Норвегии выделяют Украине 400 млн евро на производство оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня на Украине был министр обороны Норвегии. Есть решение о $400 млн для нашего производства — новые инвестиции, на дроны прежде всего», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский также сообщил, что на Украине заработал офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace. Она является одной из крупнейших в Европе оборонных компаний.

Как сообщает ТАСС, 20 июня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил о том, что власти страны планируют увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Деньги пойдут, в том числе, на оказание финансирования ВСУ.

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