Европейская страна выделила Украине деньги на производство оружия

Как сообщает ТАСС, 20 июня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил о том, что власти страны планируют увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Деньги пойдут, в том числе, на оказание финансирования ВСУ.