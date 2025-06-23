Новости СВО. Освобождены Перебудова и Петровское, удар по полигону в Николаевской области, Зеленский заговорил о ядерной программе, 23 июня

И как тут не вспомнить экс-главкома Сухопутными войсками Михаила Драпатого. Генерал-майор лишился своей должности 3 июня. За два дня до этого он сообщил, что подал рапорт об отставке. Причиной для этого послужил удар по полигону в Черкасской области. На его место пришёл Геннадий Шаповалов. Его Владимир Зеленский назначил 19 июня. Учитывая опыт Драпатого, для Шаповалова эта работа может стать самой короткой по продолжительности.