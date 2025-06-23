Донецкая Народная Республика, 23 июня.
В Донецкой Народной Республике флаг России поднят над селом Перебудова. Учитывая, что населённый пункт располагается по берегам реки Тонкая, то можно говорить о том, что штурмовики форсировали водную преграду, а значит, следующими целями станут Мирное и Поддубное. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что на этом направлении ведутся бои за Ялту и Зарю.
Также Армии России удалось очистить от вэсэушников село Александро-Калиново и зайти в восточную часть Яблоновки. С другой стороны этого же участка фронта бойцы ВС РФ добивают противника в Мирном. В Новоэкономическом продолжается удалённое уничтожение ВСУ с помощью дронов и артиллерии. В районе Владимировки наши войска разбили мосты через Казённый Торец, тем самым нарушив логистику группировки противника у Красноармейска (Покровска).
Операторы FPV-дронов группировки «Восток» поразили пункты управления БПЛА противника в районе населённого пункта Ялта в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России.
Харьковская область, 23 июня.
В Двуречанском районе Харьковской области освобождено Петровское. Кроме того, российские войска вошли в Новый Мир на юге региона. Таким образом восточный берег Оскола постепенно зачищается от ВСУ.
— Освобождение Петровского позволяет группировке «Запад» расширить зону контроля на этом участке для оказания дальнейшего давления на левобережный Купянск. Одновременно на город давят с запада, со стороны Московки, освобождённой на этой неделе, — отметил военный корреспондент Александр Коц.
Удар по полигону под Николаевом.
В командовании Сухопутных войск Украины сообщили, что Россия ударила по полигону ВСУ. Противник признал, что есть погибшие. Ранены минимум 11 человек, но Киеву выгодно занизить количество. Для того чтобы выяснить все обстоятельства случившегося в стане врага, создана специальная комиссия. Предположительно, полигон, попавший под удар, находится в Николаевской области. За ним следил российский разведывательный БПЛА.
И как тут не вспомнить экс-главкома Сухопутными войсками Михаила Драпатого. Генерал-майор лишился своей должности 3 июня. За два дня до этого он сообщил, что подал рапорт об отставке. Причиной для этого послужил удар по полигону в Черкасской области. На его место пришёл Геннадий Шаповалов. Его Владимир Зеленский назначил 19 июня. Учитывая опыт Драпатого, для Шаповалова эта работа может стать самой короткой по продолжительности.
Ядерные разработки Зеленского.
На фоне событий на Ближнем Востоке в мире всё меньше интереса к Украине. Главарь киевского режима Владимир Зеленский вспомнил о том, что когда-то был актёром и продюсером, и решил применить прошлые знания в сегодняшних реалиях.
Итальянское издание L'AntiDiplomatico напоминает, что в таких случаях Украина прибегает к ультиматуму «либо членство в НАТО, либо атомная бомба». В Североатлантическом альянсе Украину видеть не хотят, а значит, остаётся второй вариант.
— Советские атомные электростанции на самом деле были заводами по производству плутония, а электричество было лишь побочным продуктом. На Украине до сих пор работает атомная электростанция в западной части страны, но есть ещё работающие атомные электростанции, которые могут производить плутоний. Я слышу, как депутаты всё чаще говорят о ядерном варианте, — заявил украинский учёный Оксфордского университета Влад Михненко.
Тут надо вернуться в 2022 год. 19 февраля Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции. Там он заявил, что Украина может выйти из Будапештского меморандума.
— Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение, — сказал он.
Документ предполагает, что Украина отказывается от ядерного оружия. Таким образом Зеленский дал понять, что его страна готова вернуться к разработке такого вооружения. И через пять дней началась специальная военная операция.