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Захарова напомнила Вэнсу, что ядерное оружие в регионе есть только у Израиля

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-Президента Соединенных Штатов Джеймса Вэнса об иранской ядерной программе.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-Президента Соединенных Штатов Джеймса Вэнса об иранской ядерной программе. Соответствующую публикацию она сделала в Telegram-канале.

«На сегодняшний день единственным государством региона, обладающим ядерным оружием, является Израиль, который системно игнорирует инициативы по созданию Ближневосточной зоны, свободной от ядерного оружия… Так о чем хотел сказать господин Вэнс?», — задала риторический вопрос Мария Захарова.

Свой комментарий дипломат дала после выступления американского вице-Президента, который заявил о якобы отрицательном отношении руководств России и Китая к атомной программе Исламской Республики.

Мария Захарова подчеркнула, что официальной позицией обеих стран, прежде всего, является осуждение нападения США на иранские ядерные объекты. Она также добавила, что власти Ирана имеют полное право развивать атомную промышленность в любом направлении, если их проекты не нарушают норм международного права.

Слова Марии Захаровой ранее подтвердил и глава китайского Постоянного представительства при Организации Объединенных наций Фу Цун. Дипломат подчеркнул, что американская агрессия идет вразрез с Уставом ООН.

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