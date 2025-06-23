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Захарова: Израиль игнорирует инициативу по созданию свободной от ЯО зоны

Израиль остается единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей ядерным арсеналом, отметили в МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Израиль остается единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей ядерным арсеналом, и при этом последовательно отклоняет предложения о создании безъядерной зоны в регионе.

Кроме того, внимание было обращено на то, что Тель-Авив совместно с США наносит удары по Ирану, который сам не располагает ядерным оружием. Эта позиция была изложена Захаровой в её Telegram-канале.

Ранее Россия, Китай и Пакистан представили проект резолюции в Совет Безопасности ООН, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана. В документе также подчеркивается угроза, создаваемая этими действиями для международного мира и безопасности.

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