Трамп допустил возможность смены власти в Иране

«Это не политкорректно — использовать термин “смена режима”, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?» — написал американский лидер.
Ранее Трамп назвал удары США по ядерным объектам Ирана «великолепным успехом» американских военных и заявил, что Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», иначе последствия будут «гораздо серьезнее».
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