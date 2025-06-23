«Сделать Иран великим»: Трамп допустил смену режима в Тегеране после атак США

Напомним, США атаковали ядерные объекты Ирана с бомбардировщиков В-2. Дональд Трамп назвал эту атаку «историческим моментом». Иран заявил о намерении продолжить свою ядерную программу и пригрозил Соединённым Штатам «вечными последствиями». В Тегеране уверили, что атака не привела к утечкам радиации и представили видео последствий. После ударов США Йемен объявил о намерении вступить в войну против Израиля. Сенатор Совета федерации РФ Андрей Клишас отметил, что в условиях, когда Америка проводит такие действия, выжить можно только укрепляя суверенитет России, её вооруженные силы и ядерный потенциал.