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«Сделать Иран великим»: Трамп допустил смену режима в Тегеране после атак США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной смене власти в Иране. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Политически некорректно использовать термин “смена режима”, но если нынешний иранский режим не в состоянии снова сделать Иран великим, почему бы не сменить режим?» — написал он.

Напомним, США атаковали ядерные объекты Ирана с бомбардировщиков В-2. Дональд Трамп назвал эту атаку «историческим моментом». Иран заявил о намерении продолжить свою ядерную программу и пригрозил Соединённым Штатам «вечными последствиями». В Тегеране уверили, что атака не привела к утечкам радиации и представили видео последствий. После ударов США Йемен объявил о намерении вступить в войну против Израиля. Сенатор Совета федерации РФ Андрей Клишас отметил, что в условиях, когда Америка проводит такие действия, выжить можно только укрепляя суверенитет России, её вооруженные силы и ядерный потенциал.

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