Истребители Израиля нанесли удары по военным объектам в Иране

Иранские власти ранее обвинили США, утверждая, что они развязали «опасную войну» в поддержку Израиля. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Исламской Республики, отметив, что Вашингтон продемонстрировал явное пренебрежение к международным нормам и правилам. Напомним, что в ночь на 22 июня американские силы нанесли удары по трём ключевым ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане.