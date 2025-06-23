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Истребители Израиля нанесли удары по военным объектам в Иране

Израильские ВВС нанесли массовый удар по военным объектам на территории Ирана. Согласно официальному заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в налёте участвовали 20 истребителей, которые нанесли удары более чем 30 боеприпасами.

Источник: Life.ru

Основными объектами атаки стали ракетная инфраструктура в Тегеране и западных регионах страны, включая хранилища и пусковые установки, предназначенные для ударов по израильской территории. Кроме того, были поражены военные радиолокационные станции в провинциях Керманшах и Медан, а также зенитная пусковая установка в центре иранской столицы.

Иранские власти ранее обвинили США, утверждая, что они развязали «опасную войну» в поддержку Израиля. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Исламской Республики, отметив, что Вашингтон продемонстрировал явное пренебрежение к международным нормам и правилам. Напомним, что в ночь на 22 июня американские силы нанесли удары по трём ключевым ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане.

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