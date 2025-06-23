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Иран призвал СБ ООН принять меры против США и Израиля

ООН, 23 июн — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет безопасности Всемирной Организации принять меры против США и Израиля как «агрессоров».

Источник: © РИА Новости

Как заявил высокопоставленный дипломат на заседании Совбеза, Тегеран ждет серьезного осуждения агрессии и нарушений международного права против республики.

«Применения эффективных мер принуждения против агрессоров, полноценного привлечения США и Израиля к ответственности», — заявил Иравани.

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