Иран призвал СБ ООН принять меры против США и Израиля

Как заявил высокопоставленный дипломат на заседании Совбеза, Тегеран ждет серьезного осуждения агрессии и нарушений международного права против республики.
«Применения эффективных мер принуждения против агрессоров, полноценного привлечения США и Израиля к ответственности», — заявил Иравани.
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