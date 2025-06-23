Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильские истребители атаковали военные цели в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по военным целям в Иране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по военным целям в Иране. Об этом говорится в публикации телеграм-канала израильской армии.

«В воскресенье около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли удары, основанные на разведывательных данных, с использованием более 30 боеприпасов по военным целям в Иране», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В Израиле отметили, что удары были нанесены по объектам хранения и пуска ракет, а также по спутниковым и военным РЛС, которые используются для проведения воздушной разведывательной оценки на западе Ирана.

Также в ЦАХАЛ отчитались о поражении в районе Тегерана пусковой установки ракет класса «земля-воздух».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США, что ядерное оружие на Ближнем Востоке есть только у Израиля.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше