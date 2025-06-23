Израильские истребители атаковали военные цели в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по военным целям в Иране. Об этом говорится в публикации телеграм-канала израильской армии.
«В воскресенье около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли удары, основанные на разведывательных данных, с использованием более 30 боеприпасов по военным целям в Иране», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В Израиле отметили, что удары были нанесены по объектам хранения и пуска ракет, а также по спутниковым и военным РЛС, которые используются для проведения воздушной разведывательной оценки на западе Ирана.
Также в ЦАХАЛ отчитались о поражении в районе Тегерана пусковой установки ракет класса «земля-воздух».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США, что ядерное оружие на Ближнем Востоке есть только у Израиля.