«Ящик Пандоры»: постпред РФ в ООН объяснил последствия атаки США на Иран

Руководитель Постоянного представительства России при Организации Объединенных наций Василий Небензя осудил нападение Соединенных Штатов на центры атомной энергетики Ирана. Его выступление в рамках прений экстренного заседания Совета Безопасности опубликовано в Telegram-канале Постпредства РФ.
«Своими действиями США открыли Ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести… Вслед за Иерусалимом там возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто США не уполномочивал», — подчеркнул Василий Небензя.
Постпред России также обратил внимание и на то, что американская Администрация игнорирует нормы международного права достаточно регулярно. Он напомнил, что США уже давно «закрывают глаза» на судьбы десятков тысяч людей, которые гибнут по вине израильского политического эшелона в палестинском анклаве.
Василий Небензя призвал к незамедлительному прекращению эскалации конфликта и началу дипломатического диалога между противоборствующими сторонами.
Ранее позицию Постпредства подтвердила и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что у ЦАХАЛ имеются в распоряжении ядерные боезаряды, в то время как у атакуемого им Ирана отсутствуют подобные вооружения.