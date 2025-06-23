«Ящик Пандоры»: постпред РФ в ООН объяснил последствия атаки США на Иран

«Своими действиями США открыли Ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести… Вслед за Иерусалимом там возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто США не уполномочивал», — подчеркнул Василий Небензя.