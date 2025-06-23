Небензя: США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации вокруг ударов по иранским ядерным объектам, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя резко раскритиковал действия США, назвав их безответственными, провокационными и опасными.
Он подчеркнул, что атака была совершена против суверенного государства, являющегося полноправным членом ООН, и выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон вновь проявил полное пренебрежение к международным нормам и позиции большинства стран мира.
По словам российского дипломата, действия Соединённых Штатов демонстрируют стремление сохранить глобальное доминирование любой ценой, в том числе за счёт нарушения международного права и подрыва безопасности всего человечества в интересах близкого союзника — Израиля.
Небензя также напомнил, что Иран, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, имеет полное право развивать мирную ядерную программу, и отметил, что ночная атака со стороны США перечеркнула годы дипломатических усилий, направленных на соблюдение этого международного обязательства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Израиль остается единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей ядерным арсеналом, и при этом последовательно отклоняет предложения о создании безъядерной зоны в регионе.