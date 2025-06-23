Трамп заявил о колоссальном ущербе иранским ядерным объектам от ударов США

«Нанесённый ущерб оценивается как колоссальный. Удары были сильными и точными», — написал Трамп, выразив благодарность американским военным.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что объект в Исфахане, который ранее атаковали израильские силы, получил «значительный дополнительный ущерб» после атаки США. МАГАТЭ уже фиксировало повреждения нескольких зданий на этом объекте. В некоторых из них, согласно данным агентства, могли находиться ядерные материалы.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше