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Трамп заявил о колоссальном ущербе иранским ядерным объектам от ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном ущербе на иранских ядерных объектах после атак американских вооружённых сил. Он опубликовал эту информацию в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Нанесённый ущерб оценивается как колоссальный. Удары были сильными и точными», — написал Трамп, выразив благодарность американским военным.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что объект в Исфахане, который ранее атаковали израильские силы, получил «значительный дополнительный ущерб» после атаки США. МАГАТЭ уже фиксировало повреждения нескольких зданий на этом объекте. В некоторых из них, согласно данным агентства, могли находиться ядерные материалы.

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