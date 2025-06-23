Трамп заявил о колоссальном ущербе иранским ядерным объектам от ударов США

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что объект в Исфахане, который ранее атаковали израильские силы, получил «значительный дополнительный ущерб» после атаки США. МАГАТЭ уже фиксировало повреждения нескольких зданий на этом объекте. В некоторых из них, согласно данным агентства, могли находиться ядерные материалы.