Нетаньяху рассказал, что будет дальше

Израиль намерен продолжать свои операции в Иране и секторе Газа с полной решимостью, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.
По его словам, страна движется к поставленным целям и находится «очень близко к их достижению». Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не собирается втягиваться в войну на истощение, но и не прекратит «эту историческую операцию» до полного выполнения задач.
Премьер отметил, что США нанесли «значительный урон» одному из ключевых объектов иранской ядерной программы в Фордо в результате ударов в ночь на 22 июня. Он добавил, что совместные действия США и Израиля направлены на устранение угрозы, исходящей от ядерной программы Ирана. Кроме того, по словам Нетаньяху, Израиль вывел из строя более половины пусковых установок баллистических ракет в Иране.
Нетаньяху также заявил, что конфликт в секторе Газа может завершиться «в одно мгновение», если ХАМАС капитулирует, сложит оружие и освободит всех заложников. Премьер выразил готовность к мирным переговорам с рассмотрением плана спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Ранее сообщалось, что полномасштабную войну Ирана и Израиля эксперты предсказывали много лет подряд.