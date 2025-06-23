Нетаньяху рассказал, что будет дальше

Премьер отметил, что США нанесли «значительный урон» одному из ключевых объектов иранской ядерной программы в Фордо в результате ударов в ночь на 22 июня. Он добавил, что совместные действия США и Израиля направлены на устранение угрозы, исходящей от ядерной программы Ирана. Кроме того, по словам Нетаньяху, Израиль вывел из строя более половины пусковых установок баллистических ракет в Иране.