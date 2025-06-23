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«Принимаем меры»: после слов Путина главком ВСУ экстренно заявил об обороне Сум

Главком формирований ВСУ Александр Сырский 22 июня заявил о начале укрепления оборонительных рубежей города Сумы.

Главком формирований ВСУ Александр Сырский 22 июня заявил о начале укрепления оборонительных рубежей города Сумы. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум…», — подчеркнул Александр Сырский.

По словам главкома ВСУ, сейчас на подступах к городу также возводится фортификационная линия.

Стоит отметить, что днем ранее экстренное заседание по вопросу Сумского направления фронта с пособниками провел предводитель киевской клики Владимир Зеленский.

Столь яркую реакцию неонацистского режима и высшего эшелона начсостава ВСУ вызвало заявление Президента России Владимира Путина, которое он сделал 20 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Поднимая вопрос Сумской области, он допустил, что в будущем регион может стать новым субъектом РФ — обозреватель «МК» в своем авторском материале уже объяснил подлинное значение этих слов.