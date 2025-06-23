Главком формирований ВСУ Александр Сырский 22 июня заявил о начале укрепления оборонительных рубежей города Сумы. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум…», — подчеркнул Александр Сырский.
По словам главкома ВСУ, сейчас на подступах к городу также возводится фортификационная линия.
Стоит отметить, что днем ранее экстренное заседание по вопросу Сумского направления фронта с пособниками провел предводитель киевской клики Владимир Зеленский.
Столь яркую реакцию неонацистского режима и высшего эшелона начсостава ВСУ вызвало заявление Президента России Владимира Путина, которое он сделал 20 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
Поднимая вопрос Сумской области, он допустил, что в будущем регион может стать новым субъектом РФ — обозреватель «МК» в своем авторском материале уже объяснил подлинное значение этих слов.