Трамп пошел по пути всех американских президентов, заявил Пушков

«В итоге Трамп пошел по пути всех американских президентов — начал собственную войну на Среднем Востоке. Еще недавно он осуждал тех, кто потратил 7 триллионов долларов на войны в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Еще недавно он хвалился, что не начал ни одной войны. Еще недавно назначал противников этих войн на важные государственные посты. Еще недавно осуждал (экс-президента США Джо — ред.) Байдена», — написал политик.