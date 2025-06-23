Трамп пошел по пути всех американских президентов, заявил Пушков

«В итоге Трамп пошел по пути всех американских президентов — начал собственную войну на Среднем Востоке. Еще недавно он осуждал тех, кто потратил 7 триллионов долларов на войны в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Еще недавно он хвалился, что не начал ни одной войны. Еще недавно назначал противников этих войн на важные государственные посты. Еще недавно осуждал (экс-президента США Джо — ред.) Байдена», — написал политик.
По его мнению, теперь Трамп стал президентом с собственной войной, как Джордж Уокер Буш, Барак Обама и Джо Байден.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что «дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас… не тот случай». Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.