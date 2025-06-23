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Постпред КНР при ООН Фу Цун: удары США по Ирану нарушают Устав ООН

Фу Цун также заявил, что мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут силой.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун, выступая на заседании Совета Безопасности, выразил резкую критику в адрес действий США, подчеркнув, что удары по Ирану представляют собой серьёзное нарушение Устава ООН, норм международного права, а также посягают на суверенитет, безопасность и территориальную целостность иранского государства.

Китайская сторона в связи с произошедшим призвала к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнув недопустимость применения силы для достижения политических целей.

По словам Фу Цуна, устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен, если ставка будет делаться на военные методы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя резко раскритиковал действия США, назвав их безответственными, провокационными и опасными.

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