Постпред КНР при ООН Фу Цун: удары США по Ирану нарушают Устав ООН

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун, выступая на заседании Совета Безопасности, выразил резкую критику в адрес действий США, подчеркнув, что удары по Ирану представляют собой серьёзное нарушение Устава ООН, норм международного права, а также посягают на суверенитет, безопасность и территориальную целостность иранского государства.