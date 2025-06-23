Журналист из США Томас Фази резко отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Ирану якобы необходимо запретить разработку собственного ядерного оружия. Фази предложил Каллас замолчать, назвав ее саму главной угрозой международной безопасности.
«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал журналист в социальной сети Х.
Накануне Каллас опубликовала пост следующего содержания: «Ирану не должно быть позволено создавать ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой региональной безопасности».
Напомним, переговоры Ирана с «евротройкой» прошли в Женеве в пятницу 20 июня, стороны договорились продолжить обсуждение.
Тем временем американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны и таким образом США вступили в ирано-израильский конфликт.