Небензя: США своими ударами по Ирану открыли ящик Пандоры

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой действий США, заявив, что авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана открыли своего рода «ящик Пандоры», последствия которого невозможно предсказать. Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке.
По словам дипломата, Вашингтон сознательно отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта, несмотря на готовность Москвы выступить посредником. Россия, как подчеркнул Небензя, неоднократно предлагала помощь в поиске взаимоприемлемых решений по иранской ядерной программе, однако Соединённые Штаты предпочли путь военной эскалации. Ответственность за это, по его словам, лежит исключительно на американском руководстве.
Небензя также выразил обеспокоенность тем, что при нанесении ударов США проигнорировали потенциальную угрозу радиационного заражения и возможные жертвы среди мирного населения. Он отметил, что Вашингтон проявил полное безразличие к последствиям своих действий для женщин, детей и гражданских лиц не только в Иране, но и в других странах региона.
В завершение российский представитель предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта способна привести к широкомасштабному вооружённому противостоянию на Ближнем Востоке. Это, по его словам, создаёт риск глобальной дестабилизации и может приблизить человечество к ядерной катастрофе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что целью удара по Ирану было ограничение иранских ядерных возможностей. Он также предостерег Тегеран от силового ответа, пригрозив более серьезными последствиями.