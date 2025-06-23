Небензя: США своими ударами по Ирану открыли ящик Пандоры

Небензя также выразил обеспокоенность тем, что при нанесении ударов США проигнорировали потенциальную угрозу радиационного заражения и возможные жертвы среди мирного населения. Он отметил, что Вашингтон проявил полное безразличие к последствиям своих действий для женщин, детей и гражданских лиц не только в Иране, но и в других странах региона.