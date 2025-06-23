Трамп сообщил о возвращении в США «великих пилотов», участвовавших в атаках на Иран

Власти США сообщали, что удары по ядерным объектам Ирана наносили семь бомбардировщиков, которые вылетели из Миссури. Военные самолеты ударили по Ирану 14 бомбами мощностью более 1,5 тонны, дозаправились в воздухе, а затем без приземлений вернулись на базу.