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Трамп сообщил о возвращении в США «великих пилотов», участвовавших в атаках на Иран

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возвращении в страну бомбардировщиков ВВС США, которые были задействованы в атаках на Иран.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возвращении в страну бомбардировщиков ВВС США, которые были задействованы в атаках на Иран.

«Великие пилоты В-2 только что безопасно приземлились в Миссури», — написал лидер США в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Власти США сообщали, что удары по ядерным объектам Ирана наносили семь бомбардировщиков, которые вылетели из Миссури. Военные самолеты ударили по Ирану 14 бомбами мощностью более 1,5 тонны, дозаправились в воздухе, а затем без приземлений вернулись на базу.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет продолжать свои операции в Иране и Газе с полной решимостью.

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