Небензя: Удары США по Ирану перечеркнули усилия по развитию мирной ядерной программы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удары США по Ирану фактически нивелировали многолетние дипломатические усилия по развитию мирной ядерной программы Исламской Республики. Об этом он сообщил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам.
Небензя подчеркнул, что Иран, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), имеет право на развитие мирной атомной программы. Он также отметил, что согласие с правомерностью действий США равносильно отправке в «утиль» всех наработок международного сообщества в этой области.
Кроме того, Небензя напомнил, что Израиль до сих пор не присоединился к ДНЯО, и к нему не применяется полноценная система проверок МАГАТЭ, передает ТАСС.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
При этом незадолго до этого Соединенные Штаты уже направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени. C-5M Super Galaxy — это самый крупный военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, его используют для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.