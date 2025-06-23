Небензя: Удары США по Ирану перечеркнули усилия по развитию мирной ядерной программы

При этом незадолго до этого Соединенные Штаты уже направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени. C-5M Super Galaxy — это самый крупный военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, его используют для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.