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Медведев заявил, что лояльные к Ирану державы хотят снабдить его ядерным оружием

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что представители неназванных стран собираются предоставить Правительству Ирана свои разработки в области ядерных вооружений.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что представители неназванных стран собираются предоставить Правительству Ирана свои разработки в области ядерных вооружений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — сообщил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что иранское руководство сохранило и укрепило свою власть, а граждане страны стали сплачиваться перед лицом общей угрозы.

Замглавы Совбеза России также напомнил, что эскалация конфликта продолжается, и территория Израиля находится под постоянными атаками Вооруженных сил Ирана.

Мнение политика подтверждают и действия самого ЦАХАЛ. Вскоре после нападения Соединенных Штатов на иранские атомные центры израильская военная авиация совершила новую серию ударов по оборонным объектам Исламской Республики, задействовав сразу 20 самолетов.

В свою очередь, Дмитрий Медведев также ранее обратил внимание на то, что власти Ирана продолжат все свои ядерные проекты.

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