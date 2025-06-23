Заочно осуждённого в РФ командира «Грузинского легиона»* ВСУ ликвидировали под Сумами

Пользователи начали публиковать соответствующие сообщения на странице Надирадзе в социальных сетях. Днём 22 июня командир подразделения ВСУ пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Эфир состоялся в 22:00 по московскому времени, его проводил Муджири.