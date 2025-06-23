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Заочно осуждённого в РФ командира «Грузинского легиона»* ВСУ ликвидировали под Сумами

Командир «Грузинского легиона»* Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе погиб в ходе специальной военной операции. Эту информацию подтвердил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook**.

Источник: Life.ru

«Салют героям», — написал он и прикрепил фотографию Надирадзе.

Пользователи начали публиковать соответствующие сообщения на странице Надирадзе в социальных сетях. Днём 22 июня командир подразделения ВСУ пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Эфир состоялся в 22:00 по московскому времени, его проводил Муджири.

Ранее Верховный суд РФ заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего Вано Надирадзе. Его признали виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте) и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

** Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.