Трамп: США ударами по ядерным объектам Иран причинили монументальный ущерб

Сообщается, что в ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По утверждению американской стороны, операция была направлена на серьёзное ослабление или полное выведение из строя этих мощностей.