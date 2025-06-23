Трамп: США ударами по ядерным объектам Иран причинили монументальный ущерб

Президент США Дональд Трамп, комментируя удары американских ВВС по иранским ядерным объектам, заявил через свою платформу Truth Social, что последствия для иранской ядерной инфраструктуры носят крайне разрушительный характер.
По его оценке, нанесённый ущерб является масштабным, а действия армии отличались высокой точностью и эффективностью.
Сообщается, что в ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По утверждению американской стороны, операция была направлена на серьёзное ослабление или полное выведение из строя этих мощностей.
Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун, выступая на заседании Совета Безопасности, выразил резкую критику в адрес действий США, подчеркнув, что удары по Ирану представляют собой серьёзное нарушение Устава ООН, норм международного права, а также посягают на суверенитет, безопасность и территориальную целостность иранского государства.