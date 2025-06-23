«Сделать снова великим»: Трамп допустил свержение легитимной власти в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил сценарий свержения политического руководства Ирана. Об этом он написал на аккаунте в личной соцсети Truth Social.
«Неполиткорректно использовать выражение “смена режима”, но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?», — задал риторический вопрос Дональд Трамп.
Дополнительно американский лидер написал Make Iran Great Again, отсылая тем самым к своему любимому предвыборному лозунгу.
Однако, несмотря на призыва Дональда Трампа к смене иранского руководства, власти Исламской Республики продолжают укреплять позиции. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что некоторые обладающие ядерным оружием государства готовы уже прямо сейчас передать свои разработки Ирану.
Сам же глава Овального кабинета и другие ведущие политики США уже сутки ожидают ответных действий со стороны иранского Правительства. Некоторые члены американского Конгресса назвали поступок Дональда Трампа нарушением Конституции страны.