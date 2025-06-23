Пушков: Трамп пошел по пути всех американских президентов

Президент США Дональд Трамп стал «президентом с собственной войной», повторив таким образом путь своих предшественников Джо Байдена, Барака Обамы и Джорджа Буша. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
«В итоге Трамп пошел по пути всех американских президентов — начал собственную войну на Среднем Востоке. Еще недавно он осуждал тех, кто потратил 7 триллионов долларов на войны в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Еще недавно он хвалился, что не начал ни одной войны», — написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны и таким образом США вступили в ирано-израильский конфликт.
Сам Трамп остался доволен проведенной операцией. Он написал в своей соцсети о «колоссальном ущербе», нанесенном Вашингтоном ядерным объектам Тегерана.
При этом постпред России при ООН Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию на Ближнем Востоке.