Пушков: Трамп пошел по пути всех американских президентов

«В итоге Трамп пошел по пути всех американских президентов — начал собственную войну на Среднем Востоке. Еще недавно он осуждал тех, кто потратил 7 триллионов долларов на войны в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Еще недавно он хвалился, что не начал ни одной войны», — написал Пушков в Telegram-канале.