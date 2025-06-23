Власти Британии отдали полмиллиона фунтов, чтобы передвинуть точку в домене сайта

Правительство Великобритании выделило 532 тысячи фунтов на обновление дизайна своего официального сайта, сообщила газета The Daily Mail. Однако в результате ребрендинга страница претерпела лишь незначительные изменения: цвет фона был изменен с чёрного на синий, а точка в домене «gov.uk» переместилась в центр строки.