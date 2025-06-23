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Власти Британии отдали полмиллиона фунтов, чтобы передвинуть точку в домене сайта

Правительство Великобритании выделило 532 тысячи фунтов на обновление дизайна своего официального сайта, сообщила газета The Daily Mail. Однако в результате ребрендинга страница претерпела лишь незначительные изменения: цвет фона был изменен с чёрного на синий, а точка в домене «gov.uk» переместилась в центр строки.

Источник: Life.ru

Редизайн был выполнен международным рекламным агентством MC Saatchi, а расходы на него будут покрыты из государственного бюджета. Такая большая сумма, потраченная на такие мелкие изменения, вызвала критику со стороны госслужащих и некоторых политиков.

На онлайн-форуме один из сотрудников британской госслужбы выразил недоумение: «Кто-то на самом деле заплатил, чтобы подвинуть точку?» Представитель правопопулистской партии Reform UK Зия Юсуф назвал действия правительства неуважением к деньгам налогоплательщиков, отметив, что подобные расходы британского правительства продолжают удивлять общественность.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска заявил о неприязни британцев к премьер-министру Киру Стармеру. По словам Маска — старшего, 80 процентов населения не хочет видеть его на этом посту.

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