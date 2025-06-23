Турция готовит маршруты на случай закрытия Ормузского пролива

«Нам необходимо иметь сухопутные и морские пути на случай закрытия Ормузского пролива. Поэтому мы делаем все необходимое в плане реализации проектов “Средний коридор” и “Путь развития”. По нашей территории проходит 2,1 тыс. км “Пути развития”, мы вложим в него около $24 млрд. Мы также стремимся укрепить Средний коридор, 2,2 тыс. км которого проходит через нашу территорию. Мы завершили строительство его определенных участков», — сказал Уралоглу. По словам министра, регион Персидского залива, через который проходит Ормузский пролив, играет ключевую роль в мировой энергетике, поскольку там расположены крупнейшие экспортеры нефти и газа. В связи с этим Анкара считает необходимым диверсифицировать логистические пути на случай возможного закрытия пролива.