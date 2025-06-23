Гросси: атаки на ядерные объекты могут привести к радиоактивным выбросам

По его словам, в текущих условиях ни одна сторона, включая само Агентство, не располагает возможностью достоверно оценить масштабы повреждений, нанесённых подземным сооружениям в результате недавнего удара.
Гросси напомнил, что МАГАТЭ уже неоднократно указывало на недопустимость любых вооружённых атак на ядерные объекты, поскольку такие действия могут привести к утечкам радиоактивных материалов с тяжёлыми последствиями как для территории пострадавшего государства, так и за его пределами.
В связи с происходящим глава Агентства призвал к предельной сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая военная эскалация несёт угрозу человеческим жизням, подрывает усилия по дипломатическому урегулированию и ставит под сомнение перспективу сохранения глобального режима нераспространения ядерного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя удары американских ВВС по иранским ядерным объектам, заявил через свою платформу Truth Social, что последствия для иранской ядерной инфраструктуры носят крайне разрушительный характер.