Гросси: атаки на ядерные объекты могут привести к радиоактивным выбросам

Гросси напомнил, что МАГАТЭ уже неоднократно указывало на недопустимость любых вооружённых атак на ядерные объекты, поскольку такие действия могут привести к утечкам радиоактивных материалов с тяжёлыми последствиями как для территории пострадавшего государства, так и за его пределами.