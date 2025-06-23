Трамп допустил смену власти в Иране

Американский президент Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social выразил мнение, что при неспособности действующего руководства Ирана добиться возрождения страны, вопрос о его замене становится актуальным.
По его словам, хотя выражение «смена режима» может показаться неполиткорректным, оно становится уместным в случае, если власти не могут реализовать идею восстановления величия государства.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой действий США, заявив, что авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана открыли своего рода «ящик Пандоры», последствия которого невозможно предсказать.