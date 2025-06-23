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Цена нефти Brent впервые с января превысила $81 после ударов США по Ирану

Цена нефти марки Brent поднялась на 5,7% и достигла $81,4 за баррель, сообщает Bloomberg. В последний раз стоимость чёрного золота превышала $80 за баррель в конце января.

Источник: Life.ru

Рост цен на нефть продолжается на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Ночью 22 июня США вступили в открытый конфликт между Израилем и Ираном. Они нанесли удары по иранским ядерным объектам. Эксперты прогнозируют, что цена ресурса на этом фоне может вырасти до $100 за баррель.

Ранее иранский парламент заявил о необходимости закрытия Ормузского пролива в ответ на атаки США на ядерные объекты. Этот пролив играет ключевую роль для международного судоходства. Он соединяет Персидский залив с Оманским, и через него проходят танкеры с нефтью. В ответ на угрозы Ирана США предупредили о возможных новых атаках, если Иран решит закрыть Ормузский пролив и нарушит международные правила о свободе судоходства.