Цена нефти Brent впервые с января превысила $81 после ударов США по Ирану

Ранее иранский парламент заявил о необходимости закрытия Ормузского пролива в ответ на атаки США на ядерные объекты. Этот пролив играет ключевую роль для международного судоходства. Он соединяет Персидский залив с Оманским, и через него проходят танкеры с нефтью. В ответ на угрозы Ирана США предупредили о возможных новых атаках, если Иран решит закрыть Ормузский пролив и нарушит международные правила о свободе судоходства.