Вэнс: перекрытие Ормузского пролива грозит самоубийственными последствиями

Попытка Ирана закрыть Ормузский пролив может обернуться катастрофой для иранской экономики, заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, через этот пролив проходит большая часть экономической деятельности страны, и блокировка приведет к серьезным перебоям как внутри Ирана, так и на мировом рынке.
Вэнс подчеркнул, что подобное решение будет невыгодно ни Ирану, ни остальным сторонам, и назвал его фактически актом экономического самоубийства для Тегерана.
Ранее в парламенте Ирана обсуждалась возможность закрытия пролива. Член комитета по национальной безопасности Исмаил Косари отметил, что окончательное решение примет высший совет по национальной безопасности Исламской Республики.
Тем временем Пентагон готовится к возможным ударам по Ирану, тогда как бывший президент Дональд Трамп еще раздумывает над дальнейшими шагами.
Ранее сообщалось, что полномасштабную войну Ирана и Израиля эксперты предсказывали много лет подряд.