Вэнс: перекрытие Ормузского пролива грозит самоубийственными последствиями

Попытка Ирана закрыть Ормузский пролив может обернуться катастрофой для иранской экономики, заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, через этот пролив проходит большая часть экономической деятельности страны, и блокировка приведет к серьезным перебоям как внутри Ирана, так и на мировом рынке.