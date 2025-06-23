Постпред Иравани: Иран оставляет за собой право на защиту от атак США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран оставляет за собой полное право на самооборону в ответ на удары со стороны США. Он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного права, и Иран не останется безучастным к агрессии, исходящей от Вашингтона и его союзников.
Иравани уточнил, что сроки, форма и масштаб возможного ответа будут определены вооружёнными силами Ирана, в зависимости от развития ситуации. При этом он подчеркнул, что ответ будет соразмерным, но решительным, и направленным на защиту суверенитета страны.
Также представитель Ирана выразил благодарность тем членам Совета Безопасности ООН, которые осудили действия США и поддержали позицию Тегерана. По его словам, именно эти государства сегодня занимают «правильную сторону истории», выступая за соблюдение международных норм и предотвращение дальнейшей эскалации.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой действий США, заявив, что авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана открыли своего рода «ящик Пандоры», последствия которого невозможно предсказать.