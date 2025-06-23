Постпред Иравани: Иран оставляет за собой право на защиту от атак США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран оставляет за собой полное право на самооборону в ответ на удары со стороны США. Он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного права, и Иран не останется безучастным к агрессии, исходящей от Вашингтона и его союзников.