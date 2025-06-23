В России заявили, что Китай помог РФ обойти железный занавес Запада

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев в интервью РИА Новости отметил, что Китай сыграл ключевую роль в помощи России обойти «железный занавес» западных стран и перестроить экспортно-импортную политику.
«В начале украинского конфликта, когда на западных границах России внезапно возник “железный занавес”, нам пришлось полностью менять подходы к внешнеэкономической деятельности», — рассказал Бабаев.
При этом он подчеркнул, что российское правительство оперативно адаптировало экономику страны к новым условиям.
«Китай проявил готовность к сотрудничеству и оказал значительную поддержку, что является важным достижением российской дипломатии и важным этапом в развитии российско-китайских отношений», — добавил директор ИКСА.
Ранее Китай жестко раскритиковал удары США по Ирану.