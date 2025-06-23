Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы в Киеве публикуют видео множественных детонаций в черте города

Киевляне сообщают о множественных взрывах в городе.

Киевляне сообщают о множественных взрывах в городе. Снятые очевидцами видео вместе со своим комментарием опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Взрывы, стрельба и пожары в городе», — сообщили авторы материала.

По информации канала «Военкоры Русской Весны», причиной происходящего являются некие «дроны». К публикации прикреплена фотография мощной детонации в черте городской агломерации, а также 4 видеоролика, при просмотре которых можно заметить многочисленные взрывы в небе.

На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность этой информации. Однако ранее в эксклюзивном репортаже «МК» была подробно разобрана тема правильного использования гражданских бомбоубежищ в случае попыток боевиков ВСУ совершить новые налеты на гражданские объекты страны.