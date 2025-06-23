Очевидцы в Киеве публикуют видео множественных детонаций в черте города

Киевляне сообщают о множественных взрывах в городе. Снятые очевидцами видео вместе со своим комментарием опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Взрывы, стрельба и пожары в городе», — сообщили авторы материала.
По информации канала «Военкоры Русской Весны», причиной происходящего являются некие «дроны». К публикации прикреплена фотография мощной детонации в черте городской агломерации, а также 4 видеоролика, при просмотре которых можно заметить многочисленные взрывы в небе.
На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность этой информации. Однако ранее в эксклюзивном репортаже «МК» была подробно разобрана тема правильного использования гражданских бомбоубежищ в случае попыток боевиков ВСУ совершить новые налеты на гражданские объекты страны.