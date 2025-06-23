Гросси призвал к переговорам для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

Гендиректор агентства заверил, что МАГАТЭ «готово сыграть свою незаменимую роль в этом процессе». Он также добавил, что агентство уже проводило переговоры как с Ираном, так и с Соединёнными Штатами, призывая к продолжению совместной работы ради достижения мира в регионе.