Гросси призвал к переговорам для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

«Нам нужно попытаться вернуться за стол переговоров как можно скорее. Мы должны позволить инспекторам МАГАТЭ вернуться», — сказал он.
Гендиректор агентства заверил, что МАГАТЭ «готово сыграть свою незаменимую роль в этом процессе». Он также добавил, что агентство уже проводило переговоры как с Ираном, так и с Соединёнными Штатами, призывая к продолжению совместной работы ради достижения мира в регионе.
Ранее Life.ru писал, что спикер МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призыв Гросси к возобновлению переговоров. Дипломат указала, что в «стол переговоров» по Ирану попали ракеты. Также директор МАГАТЭ раскрыл повреждения, которые получили иранские ядерные объекты после атак ВВС США.