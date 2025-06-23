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Гросси призвал к переговорам для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал к немедленному возобновлению переговоров, чтобы обеспечить возвращение инспекторов агентства на иранские ядерные объекты. В своём заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ, Гросси подчеркнул важность диалога между сторонами.

Источник: Life.ru

«Нам нужно попытаться вернуться за стол переговоров как можно скорее. Мы должны позволить инспекторам МАГАТЭ вернуться», — сказал он.

Гендиректор агентства заверил, что МАГАТЭ «готово сыграть свою незаменимую роль в этом процессе». Он также добавил, что агентство уже проводило переговоры как с Ираном, так и с Соединёнными Штатами, призывая к продолжению совместной работы ради достижения мира в регионе.

Ранее Life.ru писал, что спикер МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призыв Гросси к возобновлению переговоров. Дипломат указала, что в «стол переговоров» по Ирану попали ракеты. Также директор МАГАТЭ раскрыл повреждения, которые получили иранские ядерные объекты после атак ВВС США.

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