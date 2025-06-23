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Пушков: Трамп пошел по пути всех президентов США, начав войну

Ранее Трамп активно критиковал траты США на войны, заявляя о намерении избегать конфликтов.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия президента США Дональда Трампа, отметив, что тот, вопреки своим прежним заявлениям, встал на путь военной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом политик написал в своём Telegram-канале, подчеркнув, что Трамп повторяет судьбу своих предшественников.

По словам Пушкова, Трамп ранее активно критиковал траты США на войны в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, заявляя о намерении избегать военных конфликтов. Он даже назначал на государственные посты людей, выступавших против военных интервенций, и гордился тем, что не начал ни одной войны в течение своего президентства. Однако нынешние действия, по мнению сенатора, полностью расходятся с этими принципами.

Пушков считает, что теперь Трамп встал в один ряд с такими президентами, как Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден — всеми теми, кто ассоциируется с началом новых вооружённых конфликтов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой действий США, заявив, что авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана открыли своего рода «ящик Пандоры», последствия которого невозможно предсказать.

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