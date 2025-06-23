Пушков: Трамп пошел по пути всех президентов США, начав войну

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия президента США Дональда Трампа, отметив, что тот, вопреки своим прежним заявлениям, встал на путь военной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом политик написал в своём Telegram-канале, подчеркнув, что Трамп повторяет судьбу своих предшественников.
По словам Пушкова, Трамп ранее активно критиковал траты США на войны в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, заявляя о намерении избегать военных конфликтов. Он даже назначал на государственные посты людей, выступавших против военных интервенций, и гордился тем, что не начал ни одной войны в течение своего президентства. Однако нынешние действия, по мнению сенатора, полностью расходятся с этими принципами.
Пушков считает, что теперь Трамп встал в один ряд с такими президентами, как Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден — всеми теми, кто ассоциируется с началом новых вооружённых конфликтов.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой действий США, заявив, что авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана открыли своего рода «ящик Пандоры», последствия которого невозможно предсказать.