Пушков: Трамп пошел по пути всех президентов США, начав войну

По словам Пушкова, Трамп ранее активно критиковал траты США на войны в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, заявляя о намерении избегать военных конфликтов. Он даже назначал на государственные посты людей, выступавших против военных интервенций, и гордился тем, что не начал ни одной войны в течение своего президентства. Однако нынешние действия, по мнению сенатора, полностью расходятся с этими принципами.