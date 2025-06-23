Стало известно о намерении проиранских вооруженных формирований атаковать военные базы США

Напомним, США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Американские бомбардировщики поразили объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе. В США сообщили, что атаки были произведены с целью «уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу исламской республики».