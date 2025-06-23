Стало известно о намерении проиранских вооруженных формирований атаковать военные базы США

Вооруженные формирования готовятся совершить атаки по военным базам США в Ираке и Сирии. Речь идет о формированиях, поддерживаемых Ираном, пишет газета New York Times со ссылкой на американских военных и сотрудников разведки.
«Американские военные и сотрудники разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном вооруженные формирования готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии», — говорится в публикации издания.
Газета уточняет, что таким способом вооруженные формирования «дадут США ответ за удары по Ирану».
Напомним, США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Американские бомбардировщики поразили объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе. В США сообщили, что атаки были произведены с целью «уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу исламской республики».
Президент США Дональд Трамп ранее отчитался о возвращении в страну «великих пилотов», участвовавших в атаках на Иран.